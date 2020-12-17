На запах дыма в воздухе жалуются жители Дарницы и Позняков.

В левобережных районах Киева в четверг вечером резко ухудшилось качество воздуха - в нем чувствуется запах дыма.

Об этом пишут жители Дарницы и Позняков в Facebook, публикуя фото "задымленного" города.

"На Славгородской и Тростянецкой все в дыму. Стоит вонь паленых дров!!!",- говорится в одном из сообщений.

Отметим, подобные проблемы в Дарницком и Днепровском районах Киева возникают не впервые. Там расположены два предприятия, которые периодически загрязняют воздух - мусоросжигательный завод "Энергия" и Бортническая станция аэрации.

Вечером 30 ноября в КГГА предупредили жителей этих районов о возможной опасности: в воздухе зафиксировали продукты горения, поэтому специалисты посоветовали жителям закрыть окна.

Что делать во время задымленности: советы киевлянам

ограничить пребывание на открытом воздухе;

держать окна закрытыми, особенно ночью и рано утром. При открытии окон завешивать форточки увлажненной тканью и периодически ее менять;

включить системы кондиционирования и очистки воздуха;

проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;

увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых, в частности рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован