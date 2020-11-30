Жителям Дарницкого и Днепровского районов советуют не открывать окна.

В воздухе в двух левобережных районах столицы 30 ноября зафиксировали продукты горения, из-за этого специалисты советуют жителям закрыть окна.

Как сообщает пресс-служба КГГА, речь идет о Днепровском и Дарницком районах.

В столичной администрации объясняют, что безветренная погода вызывает накопление продуктов горения в воздухе. Речь идет об автомобильных газах и загрязняющих веществах, образующихся в результате работы промышленных предприятий.

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ограничить пребывание на открытом воздухе;

держать окна закрытыми, особенно ночью и рано утром. При открытии окон завешивать форточки увлажненной тканью и периодически ее менять;

включить системы кондиционирования и очистки воздуха;

проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;

увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых, в частности рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.

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Автор: Юрий Годован