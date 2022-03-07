Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отметила, что бесконтрольное перемещение войск РФ возле Чернобыля способствует распространению радиоактивного загрязнения за пределы зоны отчуждения.
Об этом омбудсмен сообщила в социальной сети Facebook.
"На захваченной оккупантами Чернобыльской АЭС и в зоне отчуждения российские военные нарушают требования радиационной безопасности", - заявила Денисова.
В частности, оккупантами осуществляется бесконтрольное перемещение личного состава и военной техники на предприятии, в зоне отчуждения и за ее пределы. "Это приводит к ухудшению радиационной обстановки на объекте и в зоне отчуждения, а также способствует распространению радиоактивного загрязнения за пределы зоны", - заявила Денисова.
Вместе с тем, по информации Госатомрегулирования, регулирующий контроль за состоянием ядерной и радиационной безопасности ядерных установок и других объектов на площадке Чернобыльской АЭС и на территории зоны отчуждения пока невозможен. Кроме того, по состоянию на 6 марта на объекте "Укрытие" вышли из строя несколько датчиков контроля нейтронного потока, мощности дозы гамма-излучения и радиационного загрязнения воздуха, что привело к невозможности осуществления контроля за критичностью и рядом радиационных параметров в одном из помещений объекта.
"Отсутствие надлежащего контроля за функционированием Чернобыльской АЭС ставит под угрозу международную экологическую безопасность в целом!", - подчеркнула Денисова.
"Согласно статье 8 Римского статута международного уголовного суда, который подписан как Украиной, так и Российской Федерацией, к военным преступлениям отнесено умышленное нападение, когда известно, что оно станет причиной случайного широкого, долгосрочного и серьезного ущерба окружающей природной среде, что является несопоставимым с ожидаемым военным преимуществом", - заявила омбудсмен.
Денисова призвала международные правозащитные организации принять все возможные меры для усиления давления на Российскую Федерацию для прекращения военной агрессии против Украины и деоккупации зон повышенной опасности.