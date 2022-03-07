Военные нарушают требования радиационной безопасности в зоне Чернобыльской АЭС.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отметила, что бесконтрольное перемещение войск РФ возле Чернобыля способствует распространению радиоактивного загрязнения за пределы зоны отчуждения.

Об этом омбудсмен сообщила в социальной сети Facebook.

"На захваченной оккупантами Чернобыльской АЭС и в зоне отчуждения российские военные нарушают требования радиационной безопасности", - заявила Денисова.

В частности, оккупантами осуществляется бесконтрольное перемещение личного состава и военной техники на предприятии, в зоне отчуждения и за ее пределы. "Это приводит к ухудшению радиационной обстановки на объекте и в зоне отчуждения, а также способствует распространению радиоактивного загрязнения за пределы зоны", - заявила Денисова.

Вместе с тем, по информации Госатомрегулирования, регулирующий контроль за состоянием ядерной и радиационной безопасности ядерных установок и других объектов на площадке Чернобыльской АЭС и на территории зоны отчуждения пока невозможен. Кроме того, по состоянию на 6 марта на объекте "Укрытие" вышли из строя несколько датчиков контроля нейтронного потока, мощности дозы гамма-излучения и радиационного загрязнения воздуха, что привело к невозможности осуществления контроля за критичностью и рядом радиационных параметров в одном из помещений объекта.

"Отсутствие надлежащего контроля за функционированием Чернобыльской АЭС ставит под угрозу международную экологическую безопасность в целом!", - подчеркнула Денисова.

"Согласно статье 8 Римского статута международного уголовного суда, который подписан как Украиной, так и Российской Федерацией, к военным преступлениям отнесено умышленное нападение, когда известно, что оно станет причиной случайного широкого, долгосрочного и серьезного ущерба окружающей природной среде, что является несопоставимым с ожидаемым военным преимуществом", - заявила омбудсмен.

Денисова призвала международные правозащитные организации принять все возможные меры для усиления давления на Российскую Федерацию для прекращения военной агрессии против Украины и деоккупации зон повышенной опасности.

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