В Новой Зеландии пытаются уничтожить ежей, завезенных в страну британскими колонизаторами много лет назад.
Читайте такжеВ Лондоне кит заплыл на мель и застрял в шлюзе (видео)Об этом пишет Нож.
Популяция ежей выросла в несколько раз из-за отсутствия хищников.
Теперь они уничтожают местную флору и фауну.
По подсчетам экспертов, за сутки один еж может съесть до 60 редких сверчков-уэта.
«Наплевав на пищевую цепочку, они блаженно блуждают по лесам и садам, съедая невероятное количество местных существ», - рассказывают они.
Власти пытаются уничтожить животных путем отлова, охоты и отравления, но мало кто из местных жителей согласен с ними, ведь ежи выглядят безобидно.
Некоторые ученые предлагают отловить ежей и отправить обратно в Великобританию, где за их права борются активисты.
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