За сутки один еж может съесть до 60 редких сверчков.

В Новой Зеландии пытаются уничтожить ежей, завезенных в страну британскими колонизаторами много лет назад.

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Популяция ежей выросла в несколько раз из-за отсутствия хищников.

Теперь они уничтожают местную флору и фауну.

По подсчетам экспертов, за сутки один еж может съесть до 60 редких сверчков-уэта.

«Наплевав на пищевую цепочку, они блаженно блуждают по лесам и садам, съедая невероятное количество местных существ», - рассказывают они.

Власти пытаются уничтожить животных путем отлова, охоты и отравления, но мало кто из местных жителей согласен с ними, ведь ежи выглядят безобидно.

Некоторые ученые предлагают отловить ежей и отправить обратно в Великобританию, где за их права борются активисты.

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Автор: Людмила Жерновская