Генеральный директор "Київзеленбуду" Алексей Король сообщил, что коммунальное объединение не имеет к этому никакого отношения.

В Киеве в Голосеевском парке неизвестные срезали 17 вековых дубов.

Читайте такжеНа Волыни в дикую природу выпустили пол сотни фазанов (видео)Об этом сообщают в группе Клуб Коренного Киевлянина в Facebook.

Деревья росли возле ботанического сада Национального университета биоресурсов и природопользования. Неизвестные представились работниками "Київзеленбуду".

"На руках есть документы о том, что они имеют право срезать сухостой. Хотя ни один дуб не сухой. Другие деревья не режут, хотя в акте написано и про другие деревья. На вопрос, что за беспредел они творят, отвечают, что это уже территория не парка, а бот.сада, и имеют на это право", - говорится в сообщении.

По словам свидетелей происшествия, неизвестные уже вывезли дубы, которые росли возле дороги.

В Голосеевском парке, за сельскохозяйственным переулком, возле бот. сада Нубипа представители Зеленстроя срезали 17... Опубликовано Клуб Коренного Киевлянина Пятница, 26 марта 2021 г.

В комментариях к аналогичному сообщению Ирины Косиченко генеральный директор "Київзеленбуду" Алексей Король сообщил, что коммунальное объединение не имеет к этому никакого отношения.

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Автор: Людмила Жерновская