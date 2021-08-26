"Житомирводоканал" сбросил в Тетерев 120 тысяч кубометров неочищенных сточных вод. В реке массово погибла рыба.

Коммунальное предприятие "Житомирводоканал" повлекло почти 23 миллиона гривень убытков из-за загрязнения реки Тетерев.

Об этом в четверг, 26 августа, рассказал на своей странице в Facebook председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный.

По его словам, предприятие начало сбрасывать неочищенные воды в реку 7 августа.

"В течение следующих дней Госэкоинспекция Полесского округа осуществляла мониторинг экологической ситуации на реке Тетерев. Ежедневно наши специалисты отбирали пробы воды и осуществляли их лабораторную экспертизу, по результатам которой зафиксировано отклонение от нормы по содержанию аммиака, нитрита, нитрата, железа, фосфата, взвешенных веществ, химического и биохимического потребления кислорода. Также зафиксировано низкое содержание растворенного кислорода в воде - от 0,9 мг/м3 до 2,8 мг/м3 при норме не менее 4 мг/м3", - сообщил Малеваный.

Работники отдела инструментально-лабораторного контроля Госэкоинспекции также отобрали образцы грунта, на который попадали нечистоты. Там нашли в три раза больше нормы аммония, в полтора раза больше фосфора и превышение нормы хлоридов в 2,5 раза.

Читайте такжеСамцы морских змей преследуют людей в воде, принимая их за самок9 августа инспекция Полесского округа внепланово проверила "Житомирводоканал" и выяснила, что в целом предприятие сбросило в Тетерев 120 тысяч кубических метров неочищенных сточных вод. Из-за этого в реке стала массово гибнуть рыба: умерли более 27 тысяч особей.

По итогам проверки на директора "Житомирводоканала" Госэкоинспекция составила админпротокол о нарушении правил охраны водных ресурсов.

Ущерб окружающей среде Малеваный называет колоссальным:

за сброс неочищенных сточных вод - 13,1 миллиона гривень;

за гибель водных живых ресурсов - 8,9 миллиона гривень;

за загрязнение земельных ресурсов - почти 880 тысяч гривень.

Госэкоинспекция передала материалы в правоохранительные органы.

Загрязнение реки Тетерев

9 августа директор КП "Житомирводоканал" Андрей Никитин рассказал, что 6 августа в результате аварии затопило машинный зал главной канализационной насосной станции города. Все насосное оборудование вышло из строя, а нечистоты попали в реку.

В Житомирском рыбоохранном патруле корреспонденту УНИАН сообщили, что в реке Тетерев заметили мор рыбы.

При этом массовую смерть рыбы в реке фиксировали и раньше, в частности, в 2017 году.

Автор: Катерина Комолова