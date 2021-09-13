В "Тузловских лиманах" есть условия для кормления и отдыха птиц.

На Одесщине в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" на отдых во время миграции остановилась стая розовых фламинго.

Об этом сообщила администрация заповедника.

Отмечается, что стаю на лимане Шаганы заметили сотрудники парка.

Как сообщается, ареал обитания этих птиц – Африка, Южная Америка и Юго-Восточная Азия, они достаточно редкие, что занесены в Международную Красную книгу как уязвимый вид.

Читайте такжеЭколог рассказал, что злоумышленники придумали для вылова рыбы на "Тузловских лиманах""Поэтому появление целой стаи фламинго стало настоящим событием", - заявили в парке.

Фламинго населяет крупные озера с соленой водой, морские лагуны и лиманы. Питается на мелководье с илистым дном, процеживая воду клювом. Пища этого вида – мелкие ракообразные, моллюски, личинки мух, а также одноклеточные водоросли и семена некоторых растений. Наличие в пище ракообразных и красных водорослей обеспечивает розовую окраску птиц.

В вышеназванном заповеднике в Одесской области есть подходящие условия для комфортного отдыха и питания.

Предполагается, что в ближайшее время, после кормежки и отдыха, стая продолжит миграцию.

Как ранее сообщал УНИАН, на турецком озере Туз за неделю погибли сотни фламинго. По словам фотографа-натуралиста Мехмета Эмина Озтюрка, раньше озеро было "раем для фламинго, но теперь превратилось в ужас".

Автор: Лариса Козовая