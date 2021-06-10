По словам эколога, полиция якобы прикрывает действия заказчика и отказывается открывать уголовное производство.

Курорт «Расейка», котоый примыкает к нацпарку «Тузловські лиманы» и является рекреационной зоной, отгородили мощной канавой. А полиция якобы не только игнорирует незаконные работы, а еще и прикрывает их.

Об этом сообщает эколог, сотрудник нацпарка Иван Русев на своей странице в Facebook.

Эколог обвиняет в работах председателя Лиманской ОТО Василия Резниченко.

«(Резниченко – ред.) решил вырыть невероятную и протяженную канаву вокруг курорта Расейка. Канаву на километры, как мощное русло реки, копают люди-нелегалы, которые сразу исчезли, когда мы подъехали и остановили это преступление. Канава такая, что ни одно животное не сможет передвигаться из нацпарка и в нацпарк, и также очень опасна для человека. И абсурдно, что весь грунт из этой канавы едет на отсыпку водно-болотных угодий международного значения - Малый Сасик. Воруют землю, создают проблемы для миграции животных и засыпают водно-болотные угодья для дальнейшего размещения бадег, которые будут добивать акватории нацпарка», - написал он.

По словам эколога, полиция якобы прикрывает действия заказчика и отказывается открывать уголовное производство. Кроме того, правоохранители блокируют работы экологов по поддержанию экологического состояния Тузловских лиманов, убеждает Русев.

Ранее Русєв заявлял, что цель такой канавы "заключается не только в том, чтобы всех гостей, приезжающих на отдых, «загонять» как овец через один узкий вход и собирать с них деньги за отсутствия курортных услуг, но в том числе для того:

чтобы эта канава со временем превратилась в уродливую мусорную яму;

чтобы гуляя вдоль рекреационной зоны туристы в сумерках и ночью, попадали в нее, как в ловушку для животных, и ломали себе ноги;

чтобы мигрируя дикие животные-полевки, ежи, зайцы, молодые лисята, шакалята и др. падали и гибли в канаве;

чтобы перекрыть доступы для контроля территории и акватории НПП «Тузловские лиманы» службе госохраны нацпарка и препятствовать оперативному задержанию браконьеров;

чтобы блокировать возможность оперативного реагирования на возможные пожары".

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Автор: Денис Прядко