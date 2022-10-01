Ученые считают, что с 24 февраля уже погибло до 50 тыс. китообразных.

В Одесской области вновь обнаружили двух погибших дельфинов, ставших жертвами военной агрессии РФ.

Об этом сообщил доктор биологических наук, сотрудник Национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев в Facebook.

По его словам, в последние недели Черное море не выносило мертвых дельфинов на пляжи, но сейчас на побережье в пределах национального парка ученые вновь нашли останки погибших двух дельфинов. Они были на песчаном пересыпье. Русев предполагает, что животные могли погибнуть еще в июле.

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"Следует вновь напомнить, что корабельная группировка Черноморского флота рашистов в конце июля была усилена еще одной подводной лодкой – носителем крылатых ракет. Орки тогда продолжали держать блокаду северо-западной части Черного моря", - сказал Русев, добавив, что животные погибли в результате использования гидролокаторов (сонаров).

Это оборудование создает мощные звуки, которые негативно влияли на здоровье и жизнь животных. Они попадали в зону облучения навигационных приборов судов, что выводило из строя их органы навигации и эхолокации, и они получали мощную акустическую травму.

"Такая бешеная нагрузка Черноморской среды гидролокаторами привела тогда к очередной гибели дельфинов, останки которых мы еще находим сейчас на доступном для мониторинга побережье нацпарка. И в настоящее время общее число погибших китообразных трех видов в Черном море из-за военных действий, по нашим окончательным подсчетам и оценкам, составляет гораздо более 5 тыс. особей", - утверждает ученый.

Он также напоминает, что море выбрасывает на берег лишь около 5% от всех погибших животных. Остальные 95% просто уходят на дно моря, они не доступны для обнаружения и подсчета с берега.

"Поэтому мы считаем, что за время войны русских варваров против Украины уже погибли, предположительно, до 50 тыс. китообразных, что является крайне ужасным для морской экосистемы", - подытожил ученый.

Как агрессия РФ вредит экологии Украины

Как сообщал УНИАН, по состоянию на конец июля в Черном море на территории нескольких стран из-за военной агрессии РФ уже погибло по меньшей мере 5 тыс. дельфинов. На Одесчине правоохранители уже расследуют факты массовой гибели этих китообразных.

Кроме этого недавно стало известно, что в заповеднике в Одесской области массово гибнут птицы. Среди них есть краснокнижные

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