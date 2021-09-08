Новые чиновники смогут наказывать нарушителей законодательства.

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский планирует ввести в Украине институт экологических шерифов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время общения с журналистами.

"У меня есть идея ввести институт экологических шерифов. Чтобы на определенное количество населения был человек, которому, прежде всего, доверяют люди, как шерифам в Штатах, который имеет узнаваемость, экологическое образование", - сказал он.

Читайте такжеПрокуратура расследует нарушение экологической безопасности Николаевским глиноземным заводомОн добавил, что эти шерифы помогут не только воспитывать у людей экологическое поведение, но и наказывать нарушителей законодательства.

"Протоколы они, в моем видении, тоже могут выписывать", - сказал он.

Абрамовский назвал эту идею сырой, однако обещает в течение двух месяцев разработать соответствующий законопроект.

Интересно, что похожую идею озвучивали еще при предыдущем президенте Петре Порошенко - ввести институт экошерифов предлагал еще в 2016 году экс-министр экологии Остап Семерак.

В марте президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о вызовах и угрозах национальной безопасности Украины в экологической сфере и первоочередные меры по их нейтрализации.

Автор: Дмитрий Шварц