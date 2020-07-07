Из Тихого океана выловили рекордные 103 тонны пластикового мусора (фото)

Это самая масштабная чистка океана за последние 20 лет, говорят специалисты.

Между побережьями Калифорнии и Гавайев недавно выловили рекордное количество мусора – 103 тонны пластика вперемешку с рыбацкими сетками.

Об этом сообщает IFL Science.

Читайте такжеПолитолог объяснил, почему некоторые экологи "не замечают" вырубку деревьев в Карпатах

По данным Института океанских путешествий, этот «улов» является крупнейшей чисткой открытого океана в истории, удвоив предыдущий результат 25-дневной экспедиции в прошлом году.

При этом в сетках обнаружили также скелеты уже умерших морских животных, которые, скорее всего, погибли, попав в плен мусора.

Открытый океан специалисты чистят фактически вручную – во время соответствующих длительных экспедиций – уже последние 20 лет. Ежегодно в океаны планеты попадает до 12, 7 миллионов тонн мусора.

Как сообщал УНИАН, на береговой полосе Днепровского лимана вблизи села Ивановка в Очаковском районе Николаевской области зафиксирована гибель большого количества рыбы.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram