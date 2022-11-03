В течение последних трех месяцев было зафиксировано не менее 30 подрывов диких животных.

Своими действиями на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции российские захватчики убивают диких животных.

Это происходит из-за минирования периметра вокруг атомной электростанции, сообщает НАЭК "Энергоатом" в Telegram.

"Так, оккупанты наносят вред не только инфраструктуре захваченной Запорожской атомной электростанции, но и окружающей среде и животным. Из-за минирования периметра вокруг АЭС в течение последних трех месяцев было зафиксировано не менее 30 подрывов собак, лис и диких кабанов на заложенных минах", - говорится в сообщении.

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Что происходит на ЗАЭС

Как сообщал УНИАН, 4 марта российские оккупанты захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар. Россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС, а ее войска периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.

В начале сентября на электростанцию прибыла миссия Международного агентства по атомной энергии. В своем отчете они заявили о "немедленной необходимости во временных мерах" во избежание аварии на ЗАЭС.

23 октября страны "Большой семерки" призвали Россию немедленно вернуть Украине полный контроль над ЗАЭС, а также вывести из нее свой персонал и войска.

31 октября стало известно, что преступная деятельности россиян на Запорожской АЭС приводит к экологической катастрофе.

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