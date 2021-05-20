Работники зоопарка в американском Денвере открыли неожиданные таланты у носорога.

Об этом идёт речь в сюжете ТСН.

Однорогий носорог по имени Бандху с удовольствием давит на клавиши пианино. А потом ждет вкусности, которыми его после музыкальных упражнений угощают смотрители.

Этот носорог живет в денверском зоопарке уже 10 лет, привезли его совсем малышом.

На днях однорогий пианист отпраздновал свой 12 день рождения.

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Автор: Людмила Жерновская