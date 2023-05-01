В Одесской области зафиксировано массовое отравление пчел. Вероятной причиной гибели насекомых стали пестициды. Ранее украинцев шокировала новость о заморенной лошади, над которой издевалась местная "хозяйка".
Как сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Одесской области, событие произошло в Белгород-Днестровском районе.
В частности, на минувшей неделе в районное управление учреждения поступило соответствующее ходатайство от пасечников сел Старая Царичанка, Новая Царичанка и Ройлянка.
"Пасечники сообщили о массовом отравлении пчел. В течение 24 часов была безотлагательно собрана комиссия по установлению факта отравления пчел при Старокозацком сельсовете", - уточнили в управлении.
Комиссия выехала на место происшествия и установила возможную причину мора - отравление пестицидами. Специалисты составили акт установления факта отравления пчел, отобрала образцы почвы, зеленой массы растения (рапса озимого) и подмор пчел.
Как отмечается, образцы должны пройти лабораторное исследование.
На Закарпатье массово погибли пчелы из-за "Укрпочты"
Как сообщал УНИАН, в мае 2021 года на Закарпатье погибли восемь миллионов пчел, которых отправили заказчикам "Укрпочтой". Речь идет о "посылке" пчеловодов из Иршавы и Виноградова.
Из-за несоблюдения необходимых условий перевозки насекомые задохнулись в контейнерах. Это стало настоящей трагедией для пчеловодов Закарпатья.