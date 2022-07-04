Большое количество погибшего карася найдено на побережье Днестровского лимана.

В Одесской области экологи обнаружили факт замора рыбы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

Так, в конце прошлой недели в ходе обследования специалистами инспекции береговой полосы Днестровского лимана возле села Шабо Шабовской громады Белгород-Днестровского района выявлен факт массовой гибели водных биоресурсов, а именно карася серебристого.

"На отдельных участках побережья количество погибшей рыбы составляет 6-8 особей на один квадратный метр. Данный факт задокументирован и отобраны пробы воды для дальнейшего лабораторного исследования", - отметили в Госэкоинспекции.

Ранее УНИАН уже сообщал, что по меньшей мере 3 тысячи дельфинов погибли в Черном море в результате вторжения РФ. Сообщения об их гибели поступают из Болгарии, Румынии и России.

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