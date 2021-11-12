Этот вид – самый крупный среди африканских наземных черепах и третий в мире по величине после слоновой и альдабрской.

В Одесском зоологическом парке вылупились пять шпороносных черепах.

Как сообщили в коммунальном учреждении "Одесский зоопарк", черепашки появились на свет на этой неделе.

Как отмечается, их родители ранее прибыли в Одессу из Харькова. Зиму детеныши проведут в теплом "доме", а летом уже появятся в открытом вольере.

В зоопарке добавили, что шпороносные черепахи – вид сухопутных черепах. Это самая крупная из африканских наземных черепах и третья в мире по величине после слоновой и альдабрской.

Читайте такжеВ Украине утвердили перечень опасных пород собакДлина панциря шпороносной черепахи доходит до 83 см, масса тела – до 105 кг. На передних лапах – по 5 когтей.

Свое название получила из-за крупных бедренных шпор (по 2-3 шпоры на каждой задней лапе).

Окрас шпороносной черепахи однотонный, буровато-желтый. У новорожденных черепах длина панциря составляет 4-5 см, масса – около 30 г.

Ранее сообщалось, что в зоопарке Кельна показали самого маленького олененка в мире. При рождении олененок пуду весил около килограмма.

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Автор: Лариса Козовая