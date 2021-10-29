Малыш родился всего лишь полтора месяца назад.

Посетители зоопарка в Кельне получили возможность увидеть настоящее чудо – олененка пуду. Малыш родился в неволе полтора месяца назад.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Олени пуду – самые маленькие в мире. Малыш, который родился в зоопарке Кельна, при рождении весил около килограмма. Даже когда он вырастет, то гораздо больше не станет.

Взрослые пуду лишь немного больше упитанного кроля. Пол олененка пока неизвестен, потом что семье еще нужен покой. Правда, его уже называют Дульсе, что в переводе с испанского означает "сладкий".

Как ранее сообщал УНИАН, в харьковском экологическом парке пополнилась семья лающих оленей – мунтжаков, олененку пока не дали имя. Олененок родился размером с ладонь человека.

Детеныш в основном питается молоком матери, медленно пробует овощи и фрукты и быстро набирает вес и растет.

Кроме того, в зоопарк привезли новых животных, среди которых гигантские кенгуру, лемуры двух видов и южноамериканские обезьянки. Новоселы уже прошли карантин и теперь обживаются в своих вольерах, привыкают к соседям и зоокиперам.

Автор: Анастасия Горбачева