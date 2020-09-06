Начинается очередная попытка поднять Delfi из воды / УНИАН

Возле побережья Одессы начинается финальный этап операции по поднятию и буксировке танкера Delfi с нефтепродуктами, затонувшего в ноябре прошлого года.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. Он также рассказал о плане операции:

  • «Откатка воды из танков, куда она была подана специально для обеспечения устойчивого состояния на почве (были высокие волны и ветер на днях)
  • испытания водотечности;
  • перемещение на глубину;
  • заведения тросов и устройств для обвязки танкера между баржей ДМ и плавкраном «Атлас-4»;
  • удостоверение в возможности перехода из акватории и собственно переход »

Авария танкера «Делфи»: что случилось

  • В ноябре 2019 году в Черном море возле Одессы в районе пляжа «Дельфин» потерпел крушение танкер «Делфи» с тремя украинцами на борту.
  • В результате аварии было загрязнено побережье,утечки нефтепродуктов участились с наступлением лета.
  • Судовладелец пообещал убрать танкер с пляжа еще до 31 марта, затем сроки переносились. Последние попытки в конце июля завершились неудачей.
  • 26 июля комиссия по ТЭБ и ЧС Одесской ОГА признала ситуацию с «Делфи» чрезвычайной, судовладельцу отказали в продлении работ. 
  • 10 августа был подписан трехсторонний договор между АМПУ, компаниями «Краншип» и «Бруклин-Киев», и предпринят ряд подготовительных работ.
  • Работы по судоподъёму выполняет «Краншип», а «Бруклин-Киев» - финансирует сделку. 26 августа «Делфи» поставили на ровный киль.
  • В начале сентября стало известно, что Хозяйственный суд Одесской области арестовал аварийный танкер «Делфи».

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Автор: Дмитрий Захаров