Участницы акции протеста разделись до пояса и приковали себя к перилам.

В Лондоне участницы движения «Восстание против вымирания», выступающего против изменений климата, провели акцию возле здания парламента.

Читайте такжеВ Британии экоактивисты заблокировали выход в продажу нескольких влиятельных газетАктивистки разделись до пояса и приковали себя к перилам. Многих из них задержали полицейские.

«Восстание против вымирания»: что известно о движении

Это социально-политическое движение, которое использует методы ненасильственной борьбы, чтобы выступать против климатических изменений, потери биоразнообразия и риска социально-экологического коллапса.

Движение было основано в Великобритании в мае 2018 года. Все началось с того, что ученые собрали приблизительно сотню подписей в поддержку движения.

После этого возникли первые активные действия. В ноябре 2018 участниками движения были заблокированы 5 мостов на реке Темза в Лондоне. В апреле 2019 организация захватила 5 известных мест в центральном Лондоне.

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Автор: Катерина Шварц