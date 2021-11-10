Образовавшаяся белая пена - это смесь сточных вод и промышленных отходов.

Слой ядовитой пены покрыл часть реки Джамна в Индии, когда индуисты собрались на ее берегах, чтобы отпраздновать религиозный праздник.

Об этом пишет CNN.

Джамна или Ямуна является самым длинным и многоводным притоком священной реки Ганг. Начинается она на южных склонах центральных Гималаев, вытекая из ледника на высоте 3 255 метров, и протекает через несколько индийских штатов.

Образовавшаяся белая пена - это смесь сточных вод и промышленных отходов. По мнению экспертов, она содержит большое количество аммиака и фосфатов, что может привести к респираторным и кожным заболеваниям.

Появление пены совпало с фестивалем Чхат Пуджа, посвященным богу солнца Сурье в индуизме. Верующие собирались на берегах Джамны в Дели, а также пробирались сквозь ядовитую пену, чтобы искупаться и помолиться в реке.

"Вода очень грязная, но у нас не так много вариантов. Это ритуал омовения в водоеме, поэтому мы пришли сюда искупаться", - рассказала одна из верующих.

Правительство направило 15 лодок для удаления пены, но эксперты опасаются, что она все равно уже причинила значительный ущерб.

"Река на участке Дели экологически мертва. Здесь нет рыбы или пресноводных птиц. И так уже много лет", - рассказал Бхим Сингх Рават из Южноазиатской сети плотин, рек и людей (SANDRP).

На протяжении десятилетий отдельные районы Джамны страдают от сброса токсичных химикатов и неочищенных сточных вод. На некоторых участках река кажется темной и грязной, а ее берега покрыты пластиковым мусором.

Читайте такжеВ Азовском море размножается хищник опаснее медузы: ученые предупреждают об угрозеРека наиболее загрязнена в районах, прилегающих к Дели, из-за густонаселенности города и большого количества отходов. По данным властей, только 2% протяженности реки протекает через столицу, но на долю Дели приходится около 76% всего загрязнения. При этом тысячи людей, в том числе ниже по течению берут из реки воду для полива, купания и питья.

В 2017 году похожая пена уже появлялась на озере Вартур в южном городе Бангалор. Тогда сильные порывы ветра разносили пенистый химический коктейль по дорогам. В том же году озеро в Бангалоре загорелось, что, по мнению экспертов, произошло из-за следов нефти в воде.

Как сообщал УНИАН, ранее побережье австралийского города Голд-Кост покрыла желтая пена. В Житомире слив нечистот в реку повлек миллионные убытки. А во Львовской области река окрасилась в кровавый цвет.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Катерина Комолова