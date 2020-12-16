Побережье австралийского города Голд-Кост покрыла желтая пена (фото, видео)

Местных жителей очень удивило подобное явление.

Побережье города покрыто пеной / Фото REUTERS

Побережье австралийского города Голд-Кост покрыла пена.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Несмотря на желтоватый цвет, пузырьки очень понравились детям. Взрослые отнеслись к этому с опаской: опасаются, что пена представляет угрозу здоровью. Ученые же убеждают: пена даже полезна, так как содержит белки органических веществ.

Ученые утверждают, что пена является безопасной / Фото REUTERS

Сильный пожар на острове в Австралии

По состоянию на 7 декабря лесные пожары на уникальном острове в Австралии до сих пор бушуют. Местных жителей и туристов было решено эвакуировать.

Как сообщается, полностью выгорела половина острова - 83000 гектаров, что почти равно площади Киева.