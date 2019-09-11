Битва аллигатора и ягуара попала на видео
19:21, 11 сентября 2019Экология
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Ягуар атаковал рептилию, спрыгнув с ветки дерева.
Ягуар одержал победу в схватке / скриншот
В Сети было опубликовано видео смертельной схватки ягуара и аллигатора в Бразилии.
На кадрах видно, как ягуар крадется по ветке дерева, выжидая подходящий момент для нападения на рептилию.
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Неожиданно представитель семейства кошачьих бросается в воду.
Там они некоторые время борются, однако вскоре ягуар одерживает победу и направляется в сторону берега, неся в зубах аллигатора.
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