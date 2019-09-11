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Битва аллигатора и ягуара попала на видео

19:21, 11 сентября 2019
Экология
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Ягуар одержал победу в схватке / скриншот

На кадрах видно, как ягуар крадется по ветке дерева, выжидая подходящий момент для нападения на рептилию.

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Неожиданно представитель семейства кошачьих бросается в воду.

Там они некоторые время борются, однако вскоре ягуар одерживает победу и направляется в сторону берега, неся в зубах аллигатора.

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Теги: #схватка ягуара и каймана#аллигатор