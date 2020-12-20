Животных передали волонтеру из центра реабилитации рукокрылых Feldman Ecopark.

В Днепре в одной из квартир многоэтажки обнаружили более 500 летучих мышей, которые прятались под обшивкой балкона.

Читайте такжеВ Ивано-Франковске спасли колонию краснокнижных летучих мышей (видео)Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) на Facebook-странице.

"Животных нашли в одной из квартир многоэтажки, расположенной на улице Коробова в Днепре. Заявители обратились к спасателям и сообщили, что под обшивкой для утепления были слышны звуки летучих мышей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что более пол тысячи особей отловили и поместили в картонные коробки с отверстиями, чтобы те могли дышать. Их передали волонтеру из центра реабилитации рукокрылых Feldman Ecopark, который находится в Харькове.

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Автор: УНИАН