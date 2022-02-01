Зачастую, эта птичка зимует в южных регионах.

Маленькую певчую птичку заметили в Чернобыльском заповеднике. Зяблики обычно зимуют южнее, но некоторые остаются в заповеднике.

Об этом сообщает пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

"Зимой эта небольшая, привычная на заповедной территории певчая птичка, чаще мигрирует куда-то южнее. Но некоторые зяблики задерживаются. Именно такого представителя семьи вьюрковых и поймали в объектив фотокамеры", - говорится в сообщении.

Зяблики переносят холод легче, чем многие другие птицы, но даже они предпочитают южные регионы морозам.

Читайте такжеВ киевском парке неизвестные застрелили лебедяЗачастую эта маленькая птичка гнездится и мигрирует по всей территории Украины. Традиционно, зимует на юге и в Закарпатье, но отдельные особи и группы птиц остаются на привычным местах обитания.

Как ранее сообщал УНИАН, редких птиц заметили в Чернобыльском заповеднике. В объектив камеры попали орланы белохвосты.

Камера запечатлела самца и самку на заповедной территории во время зимнего мониторинга численности орлана-белохвоста. Всего за 28-29 декабря сотрудники заповедника насчитали 11 орланов.

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