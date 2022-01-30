Увидеть большую белую цаплю в Киеве - большая удача.

Большую белую цаплю заметили в киевском парке Победы. Птица устроила "рыбалку" на льду около водоема.

Соответствующее видео обнародовали в Facebook-группе "Птицы Украины".

Цапля охотилась за мелкой рыбкой в парке в Днепровском районе, который расположен между станцией метро "Дарница" и Воскресенкой.

Прилет больших белых цапель в Киев – большая редкость. Они активно гнездятся в Чернобыльском заповеднике в камышовых зарослях устья реки Припять и других болотистых местностях. А вот зимуют они обычно в Придунайском регионе и некоторых районах Крыма.

Стоит отметить, что охотится цапля на мелководье или на суше. В ее рацион входят лягушки, змеи, рыба, речные раки, мелкие грызуны, сверчки, кузнечики и другие насекомые.

Как ранее сообщал УНИАН, в Чернобыльском заповеднике показали труднодоступные места, где гнездятся величественные птицы - белые цапли. Птицы гнездятся колониями в камышовых зарослях устья реки Припяти. Колонии насчитывают от 7 до 20 пар. Весной самка откладывает до шести яиц, а птенцы появляются в начале мая. По окончании гнездового сезона цапли скапливаются на водно-болотных территориях, где много еды.

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