Оба кита выбросились на берег в том самом месте, в течение двух суток.

На аргентинский пляж одновременно выбросились два горбатых кита.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Волонтеры рассказали, что оба животных сделали это в том же месте, в течение двух суток.

Первого кита нашли на пляже курортного города Ла Лусила дел Мар в 360 километрах от Буэнос-Айреса в воскресенье, пишет Phys.org. Это была самка горбатого кита длиной 9,8 метра и весом около восьми тонн. Второй кит - самец того же вида длиной около девяти метров и весом семь тонн появился вечером в понедельник.

В результате специальной операции китов спасли: для этого пришлось вырыть часть песка экскаватором, чтобы помочь сняться с мели и сдвинуть их обратно к морю. Всего в спасении животных участвовали 30 человек. Среди них были пожарные, члены береговой охраны, пляжные спасатели и добровольцы.

Морские ветеринары отмечают, что для китов это чрезвычайно странное поведение.

Как сообщал УНИАН, с конца августа в Нидерландах выбросило на берег туши десятков морских свиней, однако причина такого феномена непонятна.

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Автор: Олег Давыгора