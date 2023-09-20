Незаконные рубки провели в нацпарке "Куяльницкий", являющимся объектом природно-заповедного фонда.

В заповеднике "Куяльницкий" в Одесской области незаконно вырубили полтысячи деревьев, нанеся ущерб государству более чем на 80 миллионов гривен.

По информации пресс-службы Одесской областной прокуратуры, в связи с этим должностному лицу филиала "Ананьевское лесное хозяйство" госпредприятия "Леса Украины" сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий.

По данным следствия, подозреваемый во время войны, в 2023 году, незаконно выдал лесорубные билеты для проведения рубок на участках национального природного парка "Куяльницкий", являющимся объектом природно-заповедного фонда.

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"Эти специальные разрешения предоставлялись без соблюдения требований законодательства. Таким образом на территории лесничества филиала срублено более 500 деревьев разных пород и диаметров", - говорится в сообщении.

В суд направлено ходатайство об избрании должностному лицу меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.

В прокуратуре отмечают, что руководитель указанного лесохозяйственного предприятия знал, что указом президента Украины от 1 января 2022 года создан национальный природный парк "Куяльницкий", в состав которого без изъятия вошли отдельные кварталы Севериновского лесничества филиала "Ананьевское лесное хозяйство" ГП "Леса Украины".

В пресс-службе добавили, что в июле и августе по искам прокуратуры суд отменил указанные лесорубные билеты и прекратил рубку, которая должна была проводиться до конца 2023 года.

По данным территориального управления Государственного бюро расследований в Николаеве, природный парк был создан в Одесской области с целью сохранения уникального природного фонда Куяльницкого лимана.

"Однако директор лесхоза, который входит в структуру природного парка, сознательно начал незаконную вырубку деревьев на территории заповедника якобы для "оздоровления" парка. Он выдавал разрешения, несмотря на то, что на таких землях рубки могут происходить только после согласования с Министерством экологии и природных ресурсов с соблюдением соответствующих лимитов, а также с разрешения Одесской ОГА", - рассказали в управлении.

Как уточнили в ГБР, по этой схеме в течение марта-мая в природном парке было незаконно срублено более полутысячи дубов, ясеней и акаций. Убытки государству оценены более чем в 80 млн грн.

Возвращение государству санатория "Куяльник"

В феврале государству вернули санаторий "Куяльник" стоимостью 1 млрд грн. В суде доказано, что частное предприятие незаконно оформило право собственности на помещение санатория площадью более 100 тыс. кв. м.

Куяльник - бальнео- и грязевой курорт, а также одноименный санаторий. Он расположен на берегу Куяльницкого лимана (Одесская область). Это известный грязевой курорт, основанный в 1833 году. Его специализация - лечение заболеваний нервной системы, опорно-двигательного аппарата, сосудистой патологии, женской и мужской половых систем.

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