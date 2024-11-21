Особый интерес вызвал украинский павильон, который полностью украшен экологической бумагой, которая после завершения конференции может быть высажена в землю.

На конференции ООН по изменению климата (COP29) в Баку Украина представила свои передовые разработки в сфере климатических технологий. Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук подчеркнула, что, несмотря на войну и значительные вызовы, страна демонстрирует инновационные идеи, которые способны изменить будущее не только в Украине, но и на глобальном уровне.

"Наши стартапы предлагают уникальные решения, которые уже используются в Украине и за рубежом. Это технологии экологической упаковки, точного земледелия, производства экологической бумаги, а также инновации для зарядки электромобилей. Эти решения уже получили признание на международном рынке", - отметила Гринчук.

Особый интерес вызвал украинский павильон, который полностью украшен экологической бумагой, которая после завершения конференции может быть высажена в землю. Это символизирует экологичность и постоянство украинских идей.

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Международные партнеры высоко оценили представленные проекты. Украина продемонстрировала, что даже в сложных условиях войны она остается лидером во внедрении климатических инноваций, направленных на устойчивое развитие и поддержку окружающей среды.