Регионы Украины готовы на случай аварии на ЗАЭС.

Погода с высокой вероятностью помогает ученым определить потенциальную зону поражения радиацией. Если бы, например, вчера в 15:00 произошла авария на ЗАЭС, то, по прогнозу, это выглядело бы так. Карту продемонстрировал Леонид Табачный, начальник Центра прогнозирования последствий радиационных аварий.

"Темно-синий - это сегодня, то, что желтое, - это следующий день, это завтра, а то, что красное, - это уже послезавтра. Это мы говорим о перемещении атмосферных масс, которые потенциально могут быть загрязнены в результате чрезвычайной ситуации на Запорожской атомной станции", - говорит он.

Радиационной опасности пока нет, но понимать ситуацию стоит всем, особенно в ближайших к ЗАЭС регионах. Помимо силы взрыва и объемов выброса радиации, зона распространения в значительной степени зависит и от погодных условий.

"Сначала, конечно, атмосфера загрязняется вследствие выброса, а потом уже из облака, которое путешествует над землей, выпадают атмосферные аэрозоли. А в случае дождя, то дождь просто вымывает эти аэрозоли из загрязненного облака", - заявляет Табачный.

У Гидрометцентра сейчас есть прогноз погоды на ближайшие трое суток. Если вчера, 5 июля, ветер в Украине преобладал юго-восточный, с сегодняшнего дня направление изменилось, объясняет синоптик Анжелика Ганчук.

"Уже с 6 июля у нас Украиной будет перемещаться холодный фронт, он будет перемещаться с северо-запада на юго-восток. Холодный фронт на уже прогретую земную поверхность, он будет давать осадки, не обычные дожди и порой даже не кратковременные - это могут быть осадки ливневого характера, они могут сопровождаться локальным градом и локальным усилением ветра как раз под грозовыми тучами. То есть такая погода у нас ожидается до конца текущей недели", - объясняет синоптик.

Направление перемещения воздушных масс и, соответственно, осадков динамически меняется. На целую неделю прогнозы синоптики не дают и рекомендуют мониторить направление ветра и осадки.

Угроза взрыва на ЗАЭС

5 июля Генштаб ВСУ сообщил, что на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС в тот день были размещены посторонние предметы, похожи на взрывные устройства. Затем спутниковые фото Planet Labs подтвердили появление новых неизвестных объектов на крыше IV энергоблока Запорожской атомной электростанции.

В Минздраве объяснили, что делать в случае радиационной аварии из-за подрыва оккупантами Запорожской АЭС.

США заявили, что тщательно отслеживают ситуацию вокруг оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанции. Там отметили, что станция не может быть объектом в зоне боевых действий.

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