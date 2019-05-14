В самой глубокой впадине в мире нашли пластиковый пакет

National Geographic отмечает, что это третий случай фиксирования мусора на дне Марианского желоба.

На дне Марианского желоба в Тихом океане, являющего самым глубоким среди известных объектов, нашли пластиковый пакет.

Об этом рассказывает National Geographic.

Бизнесмен из Далласа Виктор Весково погружался на дно Марианского желоба в подводном аппарате 28 апреля. Он участвует в экспедиции «Пять глубин», охватывающая поездки в глубочайшие точки мирового океана.

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За 4 часа на дне желоба Весково наблюдал за морскими существами и «потенциально новыми видами» — полиэтиленовым пакетом и обертками от конфет.

National Geographic отмечает, что это третий случай фиксирования мусора на дне Марианского желоба.

Команда отметила, что во время экспедиции открыла четыре новых вида ракообразных, которых называют бокоплавы или амфиподы, отмечает BBC. Также видели кольчатого червя типа эхиуриды (на глубине 7000 метров) и розового морского слизня (на глубине 8000 метров).

«Почти невозможно описать, насколько мы все взволнованы из-за наших достижений», — сказал Весково.

Напомним, в начале апреля на Сардинии обнаружили погибшую самку кита, в животе которой нашли нерожденного детеныша и 22 килограмма пластикового мусора.

На Филиппинах нашли мертвого кита с 40 килограммами пластика в желудке.

Ученые обнаружили пластик внутри самых глубоководных организмов.

Также ученые сообщали, что кораллы в Тихом океане могут погибнуть из-за пластикового мусора.

В начале июня 2018 на юге Таиланда погиб черный дельфин, в желудке и горле которого застряли 80 пластиковых пакетов.