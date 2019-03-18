В желудке мертвого клюворыла нашли 40 килограммов пластикового мусора

В желудке обнаружили 16 мешков для риса, четыре мешка с банановых плантаций и большое количество пластиковых пакетов

Сотрудники частного музея обнаружили в желудке мертвого клюворыла, которого нашли на филиппинском побережье, 40 килограммов пластика.

Сотрудники частного музея D’Bone Collector Museum в Давао (Филиппины) 16 марта нашли к востоку от города мертвого клюворыла (Ziphius cavirostris), пишет N+1 со ссылкой на BBC.

Как сообщил музей, в его желудке они обнаружили 16 мешков для риса, четыре мешка с банановых плантаций и большое количество пластиковых пакетов (полный список находок музей обещает обнародовать позднее).

"Я не был готов увидеть такое количество пластика. Его было так много, что началась кальцификация", - сказал основатель музея Дэррелл Блэтчли.

Как пишет BBC согласно докладу Ocean Conservancy и McKinsey Center for Business and Environment 2015 года, что на пять азиатских стран - Китай, Индонезию, Филиппины, Вьетнам и Таиланд - приходится до 60 процентов всего пластикового мусора, попадающего в океаны.

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Человечество производит около 400 миллионов тонн пластика в год, в переработку при этом уходит не более 20 процентов. Основную массу пластика утилизируют вместе с остальным мусором, нередко он попадает и в Мировой океан (до 12 миллионов тонн в год), где представляет угрозу для морских обитателей.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2018 года сотрудники индонезийского национального парка и экоактивисты нашли в желудке мертвого кита, тушу которого вынесло на берег, шесть килограммов пластика, в том числе 115 пластиковых стаканчиков и два шлепанца.