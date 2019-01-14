Дубайский ресторан решил "штрафовать" тех, кто не доедает

Дубайский ресторан решил бороться с пищевыми отходами и «штрафовать» тех, кто не доел.

Дубайский ресторан Gulou Hotpot, находящийся в районе Al Barsha, придумал оригинальный способ борьбы с пищевыми отходами: каждый гость, который оставит объедки, теперь обязан дополнительно заплатить 50 дирхамов ($13,7) к общей сумме счета.

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Как считают в ресторане, эта мера не только поможет бороться с перерасходом продуктов, но и заставит посетителей рассчитывать свои силы при совершении заказа, передает timeoutdubai.com. Данный «штраф» применяется к «горячему» предложению - безлимитному доступу к еде и напиткам на протяжении двух часов за 49 дирхамов.

В меню входят ароматный бульон, мясо, рыба, тофу, овощи, лапша и десерты. Если гости не могут съесть все, что заказали, им придется доплатить еще 50 дирхамов.