В каждом миллилитре ледниковой воды находятся десятки тысяч микробов

Глобальное потепление ускоряет массовое таяние ледников. Ученые выявил в талой воде десятки тысяч бактерий.

Группа ученых из Университета Аберистуита в Уэльсе провели анализ талой воды из восьми ледников Европы, Северной Америки и двух участков Гренландии. В результате исследователи обнаружили, что в каждом миллилитре ледниковой воды находятся десятки тысяч микробов.

Издание The Guardian пишет, что полученные данные предполагают, что бактерии и водоросли, которые попадают в океан во время таяния ледников, в среднем будут доставлять порядка 650 тысяч тонн углерода в год в следующие 80 лет.

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Ученые отметили, что если человечеству удастся сократить выбросы углерода, то это замедлит глобальное потепление и таяние ледников, что в результате сократит объем высвобождаемых древних микробов примерно на треть. При этом ученые пока не могут сказать, полезны высвобождаемые бактерии или несут угрозу.

Таение леднков из-за глобального потепления - что известно

Ученые из Китайской академии наук выяснили, как на мир может повлиять глобальное потепление. Оказалось, это принесет нам не только климатические изменения, но и ряд других более серьезных проблем. В ледниках, которые уже начали таять, ученые обнаружили около тысячи неизвестных бактерий, они могут вызвать новые болезни и даже эпидемии.

В результате возникла идея "заморозить" Северный и Южный полюса распылением диоксида серы, чтобы остановить таяние ледников. Однако план довольно противоречив, так как распыление диоксида серы повлечет за собой выброс миллионов тонн углекислого газа.

Кроме того, ученые с помощью глобальной навигационной спутниковой системы и компьютерного моделирования выяснили, что основным фактором будущей потери льда является Северо-Восточный Гренландский ледниковый поток. Результаты моделирования свидетельствуют, что только этот сектор будет способствовать повышению уровня моря на 13,5-15,5 мм к 2100 году.

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