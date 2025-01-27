Черноморские пляжи Краснодарского края РФ сейчас покрыты токсичным черным илом, который непрерывно выносят волны.

В России волонтеры и экологи возмущены, почему власти не предотвратили вредные утечки нефтепродуктов из-за аварии российских танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" в Керченском проливе. По мнению специалистов, сезон отдыха 2025 года в Краснодарском крае точно испорчен, пишет The Washington Post.

Издание рассказало, что популярные черноморские пляжи российского Краснодарского края сейчас покрыты токсичным черным илом, который выносят волны, а еще - телами птиц и дельфинов. Рабочие вынуждены вручную просеивать тонны загрязненного песка, чтобы удалить этот ил. Однако смолоподобное вещество волны приносят снова и снова.

"Это беспрецедентное событие. Это самая серьезная экологическая катастрофа в России с начала XXI века", - заявил главный научный сотрудник Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

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По его оценкам, без масштабного вмешательства человека экосистеме для восстановления понадобится от 15 до 20 лет.

В материале приводится оценка Гринписа масштабов разлива нефти: площадь загрязненной территории достигает около 400 квадратных миль. Но, отмечается, поскольку большое количество нефти под водой, точно определить трудно.

Экологи рассказали, что по меньшей мере 60 мертвых дельфинов было найдено возле Новороссийска, Анапы и Тамани после разлива нефти. Также 34 погибших животных найдено в оккупированном Крыму и вблизи Севастополя.

Биолог и руководитель исследовательского отдела национального парка "Тузловские лиманы" Иван Русев считает, что авария также унесла жизни тысяч птиц:

"Я думаю, что от 15 000 до 20 000 найдено мертвыми, но это лишь верхушка айсберга. В море еще много птиц блуждает. Они находятся в состоянии стресса, и вскоре их выбросит на берег".

Также экологи возмущены тем, что местные и федеральные чиновники изначально игнорировали кризис. В частности, эколог Дмитрий Лисицын считает, что оперативные действия властей могли бы предотвратить утечки, которые длительное время наносили вред окружающей среде.

"Сезон отпуска 2025 года там точно будет испорчен, потому что, несмотря на действительно героические усилия, невозможно удалить весь мазут с пляжа. Поэтому люди, которые пойдут на этот пляж, будут вдыхать вредные, очень токсичные, летучие соединения, которые сейчас не настолько летучие", - сказал он.

Также волонтеры рассказали, насколько трудно очистить пляжи от грязи, которая очень мелкая и распространилась на большую территорию.

"Это топливо немного похоже на ртуть - оно раскалывается и распадается на мелкие кусочки, маленькие лепешки, иногда немного больше, по всему пляжу. Мы должны все это собрать. Кто граблями вычесывает песок, кто решетом, кто перчатками, кто лопатой", - поделилась волонтер Карина Шахпаронова, которая приехала с друзьями в Краснодарский край из Москвы.

Авария танкеров РФ в Керченском проливе: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, из-за аварии танкеров в Одесской области обнаружили птиц в мазуте. В Национальный природный парк "Тузловские лиманы" прилетели птицы, частично покрытые мазутом, который, вероятно, вытек из российских танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239".

По словам эколога Владислава Балинского, обломки танкера "Волгонефть-212" находятся в территориальных водах Украины (ближе к Крыму, чем к Тамани). Он добавил, что на объектах, которые дрейфуют и меняют пространственное положение, любые работы, в первую очередь, водолазные, проводить невозможно.

Он также считает, что рыба в Черном море может стать токсичной из-за нефтепродуктов, которые попали в воду в результате аварии российских танкеров. По словам биолога, из-за выбросов в водной среде меняется кислородный режим, стаи мигрирующей рыбы могут накапливать токсичные нефтепродукты.

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