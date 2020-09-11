Претензию на добровольное возмещение убытков уже направили судовладельцу.

Окончательная сумма ущерба от утечки загрязняющих веществ с затонувшего в Одессе танкера Delfi составляет 453 тыс. грн.

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Мальованый в Facebook.

«Судно окончательно транспортировали с места аварии - из акватории пляжа «Дельфин» возле Одессы. Общая сумма убытков в результате утечки загрязняющих веществ составляет 16,3 тыс. долларов (около 453 тыс. грн). Эта сумма окончательная», - написал он.

По его словам, лабораторные исследования, проведенные специалистами ПДК в Одесской области, обнаружили превышение нормативных значений ПДК по содержанию в воде нефтепродуктов. Их показатель 10 сентября составляет 0,09 мг/дм³.

«Претензия судовладельцу на добровольное возмещение убытков уже направлена», - отметил Мальованый.

Он отметил, что убытки за попадание одинакового количества нефтепродуктов и пальмового масла в водоем одинаковы.

«Хотя нефтепродукты несут гораздо больший вред экосистеме, чем масло», - добавил он.

По его словам, Автоинспекция разрабатывает проекты законодательных изменений, чтобы сумма убытков за такие вопиющие нарушения, как разлив нефтепродуктов в акватории моря, составила действительно значительную сумму.

«Владельцы судов должны бояться сбрасывать в воду опасные вещества из-за угрозы взысканий миллиардов гривен. Только так сможем избегать таких ситуаций, как с танкером Delfi, который транспортировали только через год после аварии», - подытожил председатель Государственной экологической инспекции.

История с танкером «Делфи»: что известно

В ноябре 2019 году в Черном море возле Одессы, в районе пляжа «Дельфин», потерпел крушение танкер «Делфи» (Delfi) с тремя украинцами на борту.

В результате аварии было загрязнено побережье, утечки нефтепродуктов участились с наступлением лета.

Судовладелец пообещал убрать танкер с пляжа еще до 31 марта, затем сроки переносились. Последние попытки в конце июля завершились неудачей.

26 июля комиссия по ТЭБ и ЧС Одесской ОГА признала ситуацию с «Делфи» чрезвычайной. Судовладельцу отказали в продлении работ.

10 августа был подписан трехсторонний договор между АМПУ, компаниями «Краншип» и «Бруклин-Киев» и осуществлен ряд подготовительных работ.

Работы по поднятию судна выполняла «Краншип», а «Бруклин-Киев» финансировала сделку.

26 августа «Делфи» поставили на ровный киль.

1 сентября Хозяйственный суд Одесской области арестовал судно по иску АМПУ.

Утром 10 сентября танкер забрали с одесского пляжа.

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Автор: Тамара Отовская