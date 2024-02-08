Кроме того ученых тревожит загрязнение моря пластиком и ртутью.

Средиземное море становится все теплее, но также кислее и грязнее. В частности в нем растет концентрация пластика и ртути, свидетельствует новое исследование израильского Океанографического института, о котором пишет The Times of Israel.

Отчет основан на серии научных исследований, проведенных на континентальном шельфе вдоль побережья Израиля. Исследователи выяснили, что верхний слой воды в Средиземном море продолжает нагреваться примерно на 0,13 градуса Цельсия в год в результате глобального потепления. Это более чем вдвое больше, чем прогнозировала Всемирная климатическая организация.

Более быстрые темпы нагрева Средиземного моря ученые объясняют тем, что это относительно небольшой водоем, если сравнивать с океанами. Кроме того, юго-восточная часть Средиземного моря, граничащая с Израилем, является самой горячей и соленой из-за того, что вода из Атлантического океана успевает нагреться, пока достигнет израильского побережья.

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С 1992 по 2022 год уровень Средиземного моря поднялся примерно на 14,59 сантиметра. Глобальное повышение уровня моря вызвано нагреванием и расширением морской воды и таянием ледников, что также влияет на Средиземное море.

Еще одна тревожная тенденция – постепенное подкисление морской воды. Его темпы составляют около 0,003 pH в год. Это явление объясняют проникновением в воду повышенного количества углекислого газа из воздуха. Окисление воды влияет на различные биологические процессы в море, в частности, разрушает минералы, которые необходимы коралловым рифам и моллюскам для создания своих скелетов и раковин.

В отчете также говорится, что большинство показателей загрязнения моря остались стабильными по сравнению с предыдущими годами. Но исследователи отметили "тревожную тенденцию к росту" загрязнения ртутью в северной части Хайфского залива. Это, вероятно, связано с поступлением ртути с грунтовыми водами из-под заброшенной фабрики в этом регионе.

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