"Красота завораживает": возле стадиона "Арена-Львов" обнаружили свалку (фото)
09:37, 13 мая 2020Экология
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Судя по фото, мусор лежит рядом с территорией стадиона.
Мусор возле "Арены-Львов" / Алексей Минтий Varta1
Возле знаменитого стадиона "Арена-Львов", принимающем матчи еврокубков и на котором проходили поединки Евро-2012, обнаружили нелегальную свалку.
Об этом сообщается на странице Varta1 в Facebook.
"Красота "Арены-Львов" завораживает...", - написал автор публикации.
Свалку пока не заметили коммунальщики / Алексей Минтий Varta1
На фото видно, как бытовой мусор разбросан за территорией стадиона, однако в непосредственной близости к нему.
В комментариях некоторые местные жители уточнили, что подобную картину можно увидеть и на других локациях неподалеку от этой.
Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве расчистили от огромной кучи мусора мелиоративный канал.
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