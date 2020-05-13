"Красота завораживает": возле стадиона "Арена-Львов" обнаружили свалку (фото)

Судя по фото, мусор лежит рядом с территорией стадиона.

Возле знаменитого стадиона "Арена-Львов", принимающем матчи еврокубков и на котором проходили поединки Евро-2012, обнаружили нелегальную свалку.

Об этом сообщается на странице Varta1 в Facebook.

"Красота "Арены-Львов" завораживает...", - написал автор публикации.

На фото видно, как бытовой мусор разбросан за территорией стадиона, однако в непосредственной близости к нему.

В комментариях некоторые местные жители уточнили, что подобную картину можно увидеть и на других локациях неподалеку от этой.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве расчистили от огромной кучи мусора мелиоративный канал.