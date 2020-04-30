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В Киеве расчистили от огромной кучи мусора мелиоративный канал (фото)

08:58, 30 апреля 2020
Экология
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В Киеве ликвидировали стихийную свалку / darn.kyivcity.gov.ua

Об этом сообщает пресс-служба Дарницкой РГА.

Убрать удалось как русло, так и его прибрежную территорию. Всего спецтехникой вывезли 25 кубических метров различного мусора.

Мусора было прямо в воде / darn.kyivcity.gov.ua
Вывезено 25 кубов отходов / darn.kyivcity.gov.ua

Как ранее сообщал УНИАН, в одном из левобережных жилых массивов Киева - Осокорки - образовалась масштабная стихийная свалка из бытового мусора, фото которой вызвали волну обсуждения в соцсети.

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