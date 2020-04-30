В Киеве расчистили от огромной кучи мусора мелиоративный канал (фото)

Прибрежная территория и само русло были завалены бытовым мусором.

В Киеве расчистили от огромного количества бытового мусора мелиоративный канал на улице Ивана Кочерги - там провели грандиозную уборку.

Об этом сообщает пресс-служба Дарницкой РГА.

Убрать удалось как русло, так и его прибрежную территорию. Всего спецтехникой вывезли 25 кубических метров различного мусора.

Как ранее сообщал УНИАН, в одном из левобережных жилых массивов Киева - Осокорки - образовалась масштабная стихийная свалка из бытового мусора, фото которой вызвали волну обсуждения в соцсети.