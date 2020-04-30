В Киеве расчистили от огромной кучи мусора мелиоративный канал (фото)
08:58, 30 апреля 2020Экология
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Прибрежная территория и само русло были завалены бытовым мусором.
В Киеве ликвидировали стихийную свалку / darn.kyivcity.gov.ua
В Киеве расчистили от огромного количества бытового мусора мелиоративный канал на улице Ивана Кочерги - там провели грандиозную уборку.
Об этом сообщает пресс-служба Дарницкой РГА.
Убрать удалось как русло, так и его прибрежную территорию. Всего спецтехникой вывезли 25 кубических метров различного мусора.
Мусора было прямо в воде / darn.kyivcity.gov.ua
Вывезено 25 кубов отходов / darn.kyivcity.gov.ua
Как ранее сообщал УНИАН, в одном из левобережных жилых массивов Киева - Осокорки - образовалась масштабная стихийная свалка из бытового мусора, фото которой вызвали волну обсуждения в соцсети.
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