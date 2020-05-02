Отбились от рук: в Японии просят людей поговорить с угрями из океанариума по видеосвязи

По мнению специалистов, из-за отсутствия посетителей угри отвыкли от постоянного присутствия людей и поэтому могут воспринимать их как угрозу.

В японском океанариуме садовые угри из-за отсутствия посетителей начали забывать вид людей, поэтому работники призвали желающих говорить с ними по видеосвязи.

Об этом говорится в пресс-релизе океанариума.

Читайте такжеЗоозащитники дали рекомендации, как ухаживать за собаками во время эпидемии коронавируса

Речь идет о садовых угрях из океанариума Сумида в Токио. Животные начали прятаться от работников. По мнению специалистов, из-за отсутствия посетителей они отвыкли от постоянного присутствия людей и поэтому могут воспринимать их как угрозу.

«Такое поведение угрей усложняет работу сотрудников океанариума: те не могут проверить их состояние здоровья, достаточно ли они едят и не болеют ли они», — говорится в сообщении.

Поэтому работники океанариума просят всех желающих звонить животным по видеосвязи, чтобы те вновь привыкли к виду людей.

Акцию, которую планируют провести 3-5 мая, назвали «фестивалем показа лиц».

Как сообщал УНИАН, в Токио в океанариуме Shinagawa показали, как животные прогуливаются пустыми зонами для посетителей и тренируются для онлайн-шоу.