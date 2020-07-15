Неизвестные слили в киевское озеро Опечень мазут (видео)
04:31, 15 июля 2020Экология
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Коммунальщики приступили к очистке озера.
Препарат, которым ликвидируют мазут в озере / Фото скриншот
Киевское озеро Опечень неизвестные залили мазутом.
Спасатели коммунальной аварийно-спасательной службы получили информацию от КП Плесо о загрязнение неизвестным веществом озера, сообщила Киевская служба спасения в Facebook.
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"На месте, после проведения обследования, спасатели определили, что значительная часть озера загрязнена мазутом", - говорится в сообщении.
Для очистки озера спасатели засыпали топливно-смазочное пятно специальным сорбентом.
Как сообщал ранее УНИАН, на Николаевщине зафиксировали массовый мор рыбы.
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