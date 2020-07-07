На Николаевщине зафиксировали массовый мор рыбы (видео)

Специалисты Госэкоинспекции взяли пробы воды, чтобы провести исследования и определить причины гибели рыбы.

На береговой полосе Днепровского лимана вблизи села Ивановка в Очаковском районе Николаевской области зафиксирована гибель большого количества рыбы.

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Об этом в Facebook сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный.

«Массовый мор рыбы зафиксирован на Николаевщине. Вчера инспекторы Государственной экологической инспекции, обследовав береговую полосу Днепровского лимана возле села Ивановка, что в Очаковском районе, обнаружили массовую гибель рыбы. На участке, длиной 1000 метров и шириной 1 метр, на каждый квадратный метр зафиксировали по 40 мертвых бычков и по 10 экземпляров атерины», - написал Малеванный.

Он добавил, что ГЭИ взяла пробы воды, чтобы провести исследования и определить причины гибели рыбы.

«ГЭИ будет выяснять причины мора: уже взяты пробы воды, чтобы провести исследования в лаборатории», - отметил руководитель Госэкоинспекции.

Ранее УНИАН писал, как на Житомирщине зафиксирован очередной мор рыбы.

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