Не меньшее беспокойство вызывает ситуация с загрязнением воздуха в Украине.

Ситуация с засорением украинских рек, в частности Днестра и Днепра, продолжает ухудшаться, несмотря на обеспокоенность стран-соседей.

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Об этом шла речь в программе на Youtube-канале «А что так можно было?», пишет «Обозреватель».

В частности, ведущий программы Виктор Рула напомнил, что еще летом 2020 года президент Венгрии Янош Адер обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием решить вопрос засорения Днестра. Однако с тех пор фактически ситуация только ухудшилась. Так, в бассейн Днестра попали еще 18 видов загрязняющих веществ, а в бассейн Днепра – 21 вид мусора. Кроме того, везде было зафиксировано присутствие тяжелых металлов.

Не меньшее беспокойство вызывает ситуация с загрязнением воздуха в Украине. Например, украинская столица Киев продолжает регулярно попадать в рейтинг городов с самым грязным воздухом.

«Возможно, скоро президенту придется начать не только большое строительство дорог, но и большое строительство воздуховода с карпатских лесов, если они еще останутся? Или ввести налог на чистый воздух. Но это шутка. Пожалуйста, не надо», – констатировал ведущий.

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Автор: УНИАН