В Боснии и Герцеговине мужчина приютил маленькую осиротелую самочку медведя (фоторепортаж)
15:05, 17 мая 2019Спасение видов
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Мужчина назвал ее "Аида".
В деревне недалеко от Сараево в Боснии и Герцеговине местный житель приютил осиротевшего детеныша медвежонка.
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Мужчина по имени Закир Бекар взял на попечительство маленькую самочку медведя и назвал ее "Аида".
Он и его мать заботятся о ней: кормят молоком с бутылочки и играются во дворе.
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