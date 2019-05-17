В Боснии и Герцеговине мужчина приютил маленькую осиротелую самочку медведя (фоторепортаж)

Мужчина назвал ее "Аида".

В деревне недалеко от Сараево в Боснии и Герцеговине местный житель приютил осиротевшего детеныша медвежонка.

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Мужчина по имени Закир Бекар взял на попечительство маленькую самочку медведя и назвал ее "Аида".

Он и его мать заботятся о ней: кормят молоком с бутылочки и играются во дворе.