Ученые заявили о «воскресении» вида птиц, который считался вымершим более сотни лет

Ученые обнаружили, что пастушки с белым горлом дважды теряли способность летать.

Неспособная летать птица, которая полностью исчезла с планеты после затопления острова, что был единственной средой обитания этого вида, возродилась после того, как похожий вид птицы перелетел на ту же территорию и эволюционировал.

Такое открытие сделали ученые Портсмутского университета и Музея естественной истории, передает The Mirror.

Речь идет о журавлеподобной птице - нелетающем пастушке, который успешно колонизировал атолл Альдабра в Индийском океане, причем сделал это дважды, с разницей в десятки тысячелетий. И в обоих случаях возрождение вида происходило следующим образом: распространенный на Мадагаскаре пастушок с белым горлом перелетал на Альдабру и там эволюционировал до неспособного летать вида. Альдабрського пастушка и до сих пор можно встретить на атолле.

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“Это первый случай, когда наблюдается повторная эволюция в разные времена похожего вида, которую видели среди пастушков, и очень значимое событие в истории вообще наблюдения птиц”, - говорят в университете.

Оказалось, птицы теряют способность летать из-за того, что на острове нет хищников, поэтому защитная функция полета им не нужна. Впрочем, в таком состоянии к затоплению острова они оказываются неготовыми, поэтому и вымирали дважды.

Считается, что представитель Dryolimnas cuvieri жил на атолле Альдабра, который входит в состав Сейшельских островов, 136 тысяч лет назад. Приспособившись к тамошним условиям, птица потеряла способность летать.