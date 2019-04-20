В Киеве на территории предприятия нашли необычного лисенка (фото)
15:54, 20 апреля 2019Спасение видов
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Лисицу передали в приют для животных.
В Киеве нашли лисенка с необычным окрасом / dtp.kiev.ua
На улице Вацлава Гавела в Киеве, на территории фирмы, занимающейся приемом металлолома, был обнаружен лисенок необычного окраса.
В группе dtp.kiev.ua предполагают, что это степная лисица, поскольку цвет шерсти животного светлый, но не белый, как у альбиносов.
фото dtp.kiev.ua
Работники фирмы самостоятельно поймали лисенка и обратились в Команду спасения животных. Лисенок доставлен в приют для птиц и мелких животных.
"Откуда он взялся на территории, остается неизвестным: он мог залезть в какую-то трубу в поле, а трубу потом привезли в металлолом. А мог убежать у кого-то неподалеку", - говорится в сообщении.
фото dtp.kiev.ua
Как сообщал УНИАН, в Днепре волонтеры пытаются спасти одномесячного лисенка, которого вытащили из ручья.
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