В Киеве на территории предприятия нашли необычного лисенка (фото)

Лисицу передали в приют для животных.

На улице Вацлава Гавела в Киеве, на территории фирмы, занимающейся приемом металлолома, был обнаружен лисенок необычного окраса.

В группе dtp.kiev.ua предполагают, что это степная лисица, поскольку цвет шерсти животного светлый, но не белый, как у альбиносов.

Работники фирмы самостоятельно поймали лисенка и обратились в Команду спасения животных. Лисенок доставлен в приют для птиц и мелких животных.

"Откуда он взялся на территории, остается неизвестным: он мог залезть в какую-то трубу в поле, а трубу потом привезли в металлолом. А мог убежать у кого-то неподалеку", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Днепре волонтеры пытаются спасти одномесячного лисенка, которого вытащили из ручья.