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В Киеве на территории предприятия нашли необычного лисенка (фото)

15:54, 20 апреля 2019
Спасение видов
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В Киеве нашли лисенка с необычным окрасом / dtp.kiev.ua

В группе dtp.kiev.ua предполагают, что это степная лисица, поскольку цвет шерсти животного светлый, но не белый, как у альбиносов.

фото dtp.kiev.ua

Работники фирмы самостоятельно поймали лисенка и обратились в Команду спасения животных. Лисенок доставлен в приют для птиц и мелких животных.

"Откуда он взялся на территории, остается неизвестным: он мог залезть в какую-то трубу в поле, а трубу потом привезли в металлолом. А мог убежать у кого-то неподалеку", - говорится в сообщении.

фото dtp.kiev.ua

Как сообщал УНИАН, в Днепре волонтеры пытаются спасти одномесячного лисенка, которого вытащили из ручья.

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Теги: #животные