В Днепре волонтеры пытаются спасти одномесячного лисенка (видео)

Животным в дальнейшем будут заниматься зоозащитники.

В Днепре волонтеры пытаются спасти одномесячного лисенка.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Работники водоканала вытащили зверюшку, которая застряла в ручье и просидела там неизвестно сколько. Обессиленного лисенка передали волонтерам. У юного животного обнаружили целый букет заболеваний.

Назвали девочку Фифи, сейчас она живет дома у одной из спасительниц. Фифи уже подружилась с кошками – с ними ест, спит и обнимается.

Из-за совсем юного возраста после реабилитации отпускать животное в дикую природу не будут. Фифи слишком привыкнет к людям и на воле просто не выживет. Животным в дальнейшем будут заниматься зоозащитники.

Как сообщал УНИАН, в Днепре зоозащитники и волонтеры, которые занимаются животными, провели акцию возле здания государственного цирка, протестуя против жестокого обращения с животными и требуя запрета в Украине цирков с выступлениями животных.