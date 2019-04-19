В Днепре волонтеры пытаются спасти одномесячного лисенка (видео)
В Днепре волонтеры пытаются спасти одномесячного лисенка.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Работники водоканала вытащили зверюшку, которая застряла в ручье и просидела там неизвестно сколько. Обессиленного лисенка передали волонтерам. У юного животного обнаружили целый букет заболеваний.
Назвали девочку Фифи, сейчас она живет дома у одной из спасительниц. Фифи уже подружилась с кошками – с ними ест, спит и обнимается.
Из-за совсем юного возраста после реабилитации отпускать животное в дикую природу не будут. Фифи слишком привыкнет к людям и на воле просто не выживет. Животным в дальнейшем будут заниматься зоозащитники.
Как сообщал УНИАН, в Днепре зоозащитники и волонтеры, которые занимаются животными, провели акцию возле здания государственного цирка, протестуя против жестокого обращения с животными и требуя запрета в Украине цирков с выступлениями животных.