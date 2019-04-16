В реке Случь в Житомирской области на прошлой неделе погибло более 25 тысяч экземпляров рыбы (фото)

Предварительно установлено, что сумма ущерба от гибели рыбы превышает 14 млн грн.

В Житомирской области в пределах города Барановка в реке Случь в ночь на 12 апреля погибли более 25 тысяч экземпляров рыбы.

Об этом корреспонденту УНИАН рассказала главный специалист отдела ихтиологии и регулирования рыболовства управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Житомирской области Татьяна Сасин.

По ее словам, было выявлено всего 25 тысяч 103 единицы мертвой рыбы.

«Погибли сомы, карпы и другая рыба», - отметила специалист.

Сасин добавила, что сейчас говорить о причинах гибели рыбы еще рано, поскольку их устанавливают эксперты и соответствующая процедура довольно длительная.

Предварительно установлено, что сумма ущерба от гибели рыбы в указанный период превышает 14 млн грн.

Также специалисты областного управления Госрыбагентства уже направили в полицию материалы по факту гибели рыбы для дачи правовой оценки и открытия уголовного производства.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля в Житомирской области в пределах города Барановка в реке Случь была выявлена массовая гибель рыбы.

В Житомирской области в предыдущие годы уже были случаи загрязнения рек Хомора и Случь, однако ситуацию на время удалось стабилизировать. По результатам предварительных анализов, специалисты установили, что река Хомора периодически загрязняется стоками со стороны Хмельницкой области.