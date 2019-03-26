Директор Института эволюционной экологии заявил, что без программы спасения каштанов в Киеве, символ столицы будет потерян

Директор Института эволюционной экологии НАН Украины Владимир Радченко заявляет, что Киев утратит свой символ - каштан, если не будет создана программа спасения этих деревьев.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время «круглого стола» на тему: «Как вернуть каштаны на Крещатик?», организованного подкомитетом по вопросам взаимодействия с гражданским обществом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

Во время мероприятия заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев напомнил, что для решения вопроса с каштанами в городе была создана рабочая группа. «Началась наработка определенных вариантов. И один из механизмов, которым мы воспользовались, - это было изучение общественного мнения. И оттуда возникли платаны», - сказал он.

В то же время, заверил Пантелеев, это никоим образом не означает, что «завтра будут высаживать платаны».

«Сейчас процесс подготовки к принятию решения продолжается. Мы с удовольствием увеличим состав рабочей группы для того, чтобы выйти на действительно наиболее оптимальное решение. И если есть хотя бы небольшой шанс спасти каштаны, они будут спасены», - заверил представитель КГГА.

В свою очередь, Радченко отметил, что с 2006 года в течение 5 лет Институтом эволюционной экологии НАН Украины проводилось исследование состояния каштанов в условиях загрязнения мегаполиса.

«Мы эти материалы передали в то время в Киевскую городскую госадминистрацию, передали «Зеленстрою» четкие заключения, главные причины, почему погибают каштаны в Киеве. На первом месте здесь стоят ионы натрия, то есть это использование во время зимней борьбы с гололедом обычной соли, которая приводит к гибели деревьев», - сказал он.

По словам Радченко, непосредственно на ул. Крещатик исследования не проводились, но на других больших улицах города исследования показали, что концентрация соли возрастала в разы, превышала «кризисные уровни» и достигала не менее 2% чистой соли в почвах. «То есть, это ужас», - подчеркнул он.

Директор Института добавил, что было предложено использовать другой раствор - дороже, но не такой вредный для каштанов и других деревьев.

«Кроме того, каштаны все же - символ города Киева... Я считаю, что это должен быть бренд. У нас есть огромное количество различных коммерческих производств, включая даже кондитерские изделия и т.д., на которых каштан - символ города Киева. Я считаю, надо создать просто такой фонд, как есть Фонд спасения панды... Должен быть создан фонд каштанов, чтобы каждый, кто использует коммерчески эту эмблему, отчислял какой-то процент», - сказал Радченко.

«Если у нас не будет программы спасения каштанов в городе, мы потеряем наш символ», - подчеркнул он.

Председатель подкомитета, народный депутат Игорь Луценко в завершение заседания «круглого стола» отметил, что хотел бы обратиться с предложением к киевской власти установить на ул. Крещатик табло, на котором постоянно показывать уровень содержания вредных веществ в воздухе. «Чтобы мы все видели, чем мы там дышим и чем дышат те деревья», - сказал он.

Кроме того, Луценко высказал мнение, что рабочую группу, которая занимается вопросом каштанов, должен возглавить непосредственно мэр Киева Виталий Кличко.

Как сообщал УНИАН, в июне 2018 года городские власти предложили киевлянам выбрать новые деревья для ул. Крещатик вместо каштанов, которые «плохо выживают в условиях повышенного уровня засоленности почв и загазованности воздуха».

10 октября начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Малеваный сообщил, что по результатам «электронного голосования» киевляне определили три вида деревьев в качестве альтернативы каштану для озеленения главной улицы города - платан гибридный, горькокаштан красноцветный, вишня птичья Plena.

Ветка с цветком каштана является визитной карточкой столицы Украины много лет. Она была запечатлена на гербе Киева в период 1969-1995 годы (в советское время до 1960-х годов город был без герба).

После обретения Украиной независимости герб Киева был изменен, и в 1995 году решением Киевсовета в качестве герба утверждено стилизованное изображение архангела Михаила.

Городские власти создали рабочую группу и заявили о намерении провести конкурс на новое изображение герба столицы.

По словам заместителя городского головы - секретаря Киевсовета Владимира Прокопива, Киев использует символику, которая «не в полной мере соответствует принципам, правилам и традициям европейской геральдики».

19 марта 2019 года заместитель генерального директора коммунального объединения «Киевзеленстрой» Дмитрий Заруба заявил, что в Киеве каштаны оставят только в парках и скверах, а те, что растут вдоль дорог и аллей, заменят платанами, кленами и другими деревьями.