В Бельгии на аукционе продали самого дорогого в мире голубя (фото)

Пятилетний Армандо является многократным чемпионом голубиных гонок, которые очень популярны в Европе.

На аукционе в Восточной Фландрии продали фламандского голубя по кличке Армандо за рекордную сумму в 1 миллион 252 тысячи евро, что сделало птицу самым дорогим почтовым голубем в истории.

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Об этом сообщает пресс-служба аукционного дома Pipa. Пятилетний Армандо является многократным чемпионом голубиных гонок, которые очень популярны в Европе, передает Realist.

Суть голубиных гонок в том, что специально обученных гоночных птиц одновременно выпускают в небо, и они должны преодолеть подготовленный маршрут и вернуться в питомник.

Голубь, который вернется к хозяину быстрее всех, становится победителем.

Новым владельцем чемпиона стал гражданин Китая, он не будет выставлять Армандо на соревнованиях, а планирует разводить эту породу.

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