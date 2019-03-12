Грязная вода с цементом и остатками топлива: активисты заявили об угрозе экологической катастрофы в Киеве (видео)

Киевляне опасаются, что грязная вода с цементом и остатками топлива может попасть и в Днепр, так что экологическая катастрофа может приобрести более серьезные масштабы.

В Киеве на Русановском озере произошел массовый мор рыбы, которая начала гнить и вонять, говорится в сюжете

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Вдоль берега всего побережья лежит более 200 мертвых туш толстолобика и карпа, превращая любимое место отдыха местных в свалку дохлой рыбы.

Активисты вызвали на место происшествия экологов, которые взяли на экспертизу пробы воды, чтобы выяснить причины гибели.

В свою очередь местные считают, что виновными в гибели рыбы являются строители, которые через озеро уже второй год возводят мост.

"Мне 40 лет, за свою жизнь я такое наблюдаю впервые, говорят, духота, рыба задохнулась. При более сильных морозах и более толстом льде такого никогда не было. Они со своими цементными добавками, химия, бетон - это все попало в котлован, и они оттуда откачивают эту воду, откуда столько дохлой рыбы", - уверяет житель Русановских садов Станислав Яблонский.

Киевляне опасаются, что грязная вода с цементом и остатками топлива может попасть и в Днепр, так что экологическая катастрофа может приобрести более серьезные масштабы.

"Сейчас идут заморы в небольших водоемах в Киеве, маловодный год, малый снегозапас, понижен уровень грунтовых вод. Если их недостаточно, концентрация химических элементов может быть повышена, недостаточно кислорода в воде", - пояснил начальник отдела охраны окружающей среды КП "Плесо" Константин Мовчан.